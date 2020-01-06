Сотни тысяч людей в Тегеране вышли на улицу, чтобы проститься с генералом Касемом Сулеймани, убитым в результате атаки американского дрона.

Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Отмечается, что дочь погибшего генерала во время похоронной церемонии заявила, что смерть Сулеймани принесет “черный день” Соединенным Штатам.

“Сумасшедший Трамп, не думай, что все закончилось с мученической смертью моего отца”, – сказала она.

В государственных иранских медиа утверждают, что для того, чтобы проститься с генералом Сулеймани, на улицах Тегерана собрались миллионы людей. Церемонию сравнивают с похоронами основателя Исламской Республики Айятоллы Хомейни в 1989 году.

Сообщается, что гробы Сулеймани и погибшего вместе с ним полицейского командующего Абу Махди аль-Мухандис пронесли над толпой оплакивающих под скандирование “Смерть Америке”.

На похоронах генерала присутствовало политическое руководство Ирана, включая Верховного Лидера Республики Айятоллу аль-Хаменеи, который плакал во время своего выступления.