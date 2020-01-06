Об этом сообщает британское агентство Reuters.
Отмечается, что дочь погибшего генерала во время похоронной церемонии заявила, что смерть Сулеймани принесет “черный день” Соединенным Штатам.
“Сумасшедший Трамп, не думай, что все закончилось с мученической смертью моего отца”, – сказала она.
В государственных иранских медиа утверждают, что для того, чтобы проститься с генералом Сулеймани, на улицах Тегерана собрались миллионы людей. Церемонию сравнивают с похоронами основателя Исламской Республики Айятоллы Хомейни в 1989 году.
Сообщается, что гробы Сулеймани и погибшего вместе с ним полицейского командующего Абу Махди аль-Мухандис пронесли над толпой оплакивающих под скандирование “Смерть Америке”.
На похоронах генерала присутствовало политическое руководство Ирана, включая Верховного Лидера Республики Айятоллу аль-Хаменеи, который плакал во время своего выступления.
- Напомним, что в ночь на 3 января ракетным ударом в аэропорту Багдада (Ирак) был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. В Пентагоне заявили, что удар был нанесен американским боевым дроном.
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
- Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал своих граждан в Ираке незамедлительно покинуть страну в связи с напряженной ситуацией в регионе.