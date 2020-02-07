Об этом заявил посол Ирана в Украине Манучехр Моради, сообщает национальное агентство “Укринформ”.

“Черные ящики могут быть отправлены в Украину или другое государство, если у Ирана не будет возможности их расшифровать”, – сказал посол.

По словам Моради, в данный момент “следует ждать завершения комплексного расследования”.

При этом посол заявил, что согласно нормам международного законодательства расследование катастрофы ведет именно та страна, в которой произошла трагедия, то есть, Иран.

8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.