Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В сообщении сказано, что самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” (“МАУ”) разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев должен был прибыть в Международный аэропорт “Борисполь”.

Отреагировав на крушение, глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана Пирхоссейн Куливанд выразила надежду, что, возможно, кто-то из пассажиров выжил.

“Самолет в огне, но мы послали экипажи… и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров”.

Представитель организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде сообщила, что на борту находились 170 пассажиров.

В 6:50 появилось первое видео с места крушения самолета.


Фото twitter.com/alihashem_tv

В Киев самолет должен был прибыть в 8:10 утра.

Около 07:30 гибель украинцев на борту самолета подтвердили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Свои соболезнования погибшим уже высказал Президент Украины Владимир Зеленский.

  • 27 декабря неподалеку от аэропорта Алматы (Казахстан) разбился пассажирский самолет с 98 людьми на борту. На данный момент известно о 14 погибших, но число жертв растет.