Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 176 человек. Выживших нет.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В сообщении сказано, что самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” (“МАУ”) разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев должен был прибыть в Международный аэропорт “Борисполь”.

Отреагировав на крушение, глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана Пирхоссейн Куливанд выразила надежду, что, возможно, кто-то из пассажиров выжил.

“Самолет в огне, но мы послали экипажи… и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров”.

Представитель организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде сообщила, что на борту находились 170 пассажиров.

تصویری از بقایای هواپیمای سقوط کرده اوکراینی در نزدیکی فرودگاه امام pic.twitter.com/H9m3cQUA6b — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 8 января 2020 г.

🎥 تصاویر اولیه از حریق هواپیمای اوکراینی در منطقه شهریار#سقوط_هواپيما pic.twitter.com/UhdpNx0NME — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) 8 января 2020 г.

В 6:50 появилось первое видео с места крушения самолета.





В Киев самолет должен был прибыть в 8:10 утра.

Около 07:30 гибель украинцев на борту самолета подтвердили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Свои соболезнования погибшим уже высказал Президент Украины Владимир Зеленский.