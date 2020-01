Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В сообщении сказано, что самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” (“МАУ”) разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев должен был прибыть в Международный аэропорт “Борисполь”.

Отреагировав на крушение, глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана Пирхоссейн Куливанд выразила надежду, что, возможно, кто-то из пассажиров выжил.

“Самолет в огне, но мы послали экипажи… и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров”.

Представитель организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде сообщила, что на борту находились 170 пассажиров.

В 6:50 появилось первое видео с места крушения самолета.

first video of the crash scene.#ukraine#ps752 pic.twitter.com/riUDistyrc

— Arshia (@ars__hii) 8 января 2020 г.