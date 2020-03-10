В Иране семь человек принимали технический спирт с целью защититься от коронавирусной инфекции. В результате самолечения некоторые умерли, другие отравились и потеряли зрение.

Об этом сообщает IRNA.

Соответствующую информацию подтвердили в прокуратуре города Ахваз в иранской провинции Альборз, где произошел инцидент.

В сообщении сказано, что четыре человека, принимавших спирт, потеряли зрение и сейчас находятся в больнице. Семеро – умерли.

Предполагается, что количество жертв может увеличиться.

При этом, в регионе заразились коронавирусом трое людей. Еще трое ранее умерли от заражения.