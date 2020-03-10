Об этом сообщает IRNA.
Соответствующую информацию подтвердили в прокуратуре города Ахваз в иранской провинции Альборз, где произошел инцидент.
В сообщении сказано, что четыре человека, принимавших спирт, потеряли зрение и сейчас находятся в больнице. Семеро – умерли.
Предполагается, что количество жертв может увеличиться.
При этом, в регионе заразились коронавирусом трое людей. Еще трое ранее умерли от заражения.
- 9 марта у двух мужчин на Кипре обнаружили коронавирус. До этого Кипр был последним государством Европейского союза, где не было случаев заражения COVID-19.
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- В Израиле для избежания распространения коронавируса всех граждан, приехавших из-за границы, будут изолировать на 14 дней.