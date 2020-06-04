В Иране сообщили о новом пике заболеваемости COVID-19

Об этом идет речь в материале британского издания The Guardian.
В среду, органы здравоохранения Ирана сообщили о 3 574 новых случаях инфицирования коронавирусом.
Это является самым высоким показателем с момента начала вспышки в стране в феврале.
Это произошло после того, как Иран ослабил карантинные ограничения.
Официальный представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур заявил, что рост числа случаев может быть результатом проведения более широкого тестирования, а не второй волны заражения.
Он сказал, что в настоящее время в Иране провели более миллиона тестирований.
Предыдущий максимум в 3186 случаев бы зафиксирован 30 марта.
Отметим, в общем 164 270 человек имеют положительный результат тестирования вируса.
Ранее, в Иране в районах с низким уровнем риска распространения COVID-19, открыли мечети и школы.
- Напомним, в Объединенных Арабских Эмиратах разрешили врачам, которые лечат пациентов с COVID-19 не соблюдать мусульманский пост Рамадан.