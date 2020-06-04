В Иране сообщили о новом пике заболеваемости COVID-19

Иранские власти сообщили о новом максимальном показателе заболеваемости COVID-19 за сутки.

Об этом идет речь в материале британского издания The Guardian.

В среду, органы здравоохранения Ирана сообщили о 3 574 новых случаях инфицирования коронавирусом.

Это является самым высоким показателем с момента начала вспышки в стране в феврале.

Это произошло после того, как Иран ослабил карантинные ограничения.

Официальный представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур заявил, что рост числа случаев может быть результатом проведения более широкого тестирования, а не второй волны заражения.



Он сказал, что в настоящее время в Иране провели более миллиона тестирований.

Предыдущий максимум в 3186 случаев бы зафиксирован 30 марта.

Отметим, в общем 164 270 человек имеют положительный результат тестирования вируса.