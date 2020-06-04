Covid-19 Украина

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В Иране сообщили о новом пике заболеваемости COVID-19

Иранские власти сообщили о новом максимальном показателе заболеваемости COVID-19 за сутки.

Четверг, 4 июня 2020, 17:12

Об этом идет речь в материале британского издания The Guardian.

В среду, органы здравоохранения Ирана сообщили о 3 574 новых случаях инфицирования коронавирусом.

Это является самым высоким показателем с момента начала вспышки в стране в феврале.
Это произошло после того, как Иран ослабил карантинные ограничения.

Официальный представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур заявил, что рост числа случаев может быть результатом проведения более широкого тестирования, а не второй волны заражения.

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Он сказал, что в настоящее время в Иране провели более миллиона тестирований.

Предыдущий максимум в 3186 случаев бы зафиксирован 30 марта.

Отметим, в общем 164 270 человек имеют положительный результат тестирования вируса.

Ранее, в Иране в районах с низким уровнем риска распространения COVID-19, открыли мечети и школы.

Теги: Иран, Коронавирус

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