В Иране 13 участников антиправительственных акций, которые состоялись после крушения самолета МАУ, приговорили к тюремному заключению.

Об этом сообщила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

К примеру, студенту из Тегерана Мустафе Хашемизаде вынесли наиболее суровый приговор. Он осужден по статье “собрание и сговор с целью нарушения национальной безопасности”. Ему дали пять лет тюрьмы. А за “нарушение общественного порядка” его приговорили к году заключения, 3 месяцам государственной службы в психиатрической больнице и 74 ударам плетью. Также ему запретили на протяжении двух лет входить в студенческое общежитие за “нарушение общественного порядка”.

Студенту Амиру Мохаммаду Шарифи дали шесть месяцев тюрьмы за “антигосударственную пропаганду”. По его словам, обвинение связано с тем, что он фотографировал офицеров в штатском, заходивших в общежитие университета.

По аналогичной статье осудили еще 11 участников митинга в городе Амоль.

Иранские власти следуют своей обычной практике уклонения от ответственности. Отказываясь предоставить подробную информацию о виновных в смертельной ошибке, судебные чиновники не жалеют времени на вынесение приговора людям, протестовавшим в связи с гибелью 176 человек”, – заявил заместитель директора Human Rights Watch по Ближнему Востоку Майкл Пейдж.

Организация Human Rights Watch призвала Тегеран прекратить преследование участников мирных акций протеста.