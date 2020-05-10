Об этом сообщила международная правозащитная организация Human Rights Watch.
К примеру, студенту из Тегерана Мустафе Хашемизаде вынесли наиболее суровый приговор. Он осужден по статье “собрание и сговор с целью нарушения национальной безопасности”. Ему дали пять лет тюрьмы. А за “нарушение общественного порядка” его приговорили к году заключения, 3 месяцам государственной службы в психиатрической больнице и 74 ударам плетью. Также ему запретили на протяжении двух лет входить в студенческое общежитие за “нарушение общественного порядка”.
Студенту Амиру Мохаммаду Шарифи дали шесть месяцев тюрьмы за “антигосударственную пропаганду”. По его словам, обвинение связано с тем, что он фотографировал офицеров в штатском, заходивших в общежитие университета.
По аналогичной статье осудили еще 11 участников митинга в городе Амоль.
Иранские власти следуют своей обычной практике уклонения от ответственности. Отказываясь предоставить подробную информацию о виновных в смертельной ошибке, судебные чиновники не жалеют времени на вынесение приговора людям, протестовавшим в связи с гибелью 176 человек”, – заявил заместитель директора Human Rights Watch по Ближнему Востоку Майкл Пейдж.
Организация Human Rights Watch призвала Тегеран прекратить преследование участников мирных акций протеста.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- 19 января в аэропорт “Борисполь” прибыл борт с телами экипажа самолета Boeing-737.
- 19 февраля министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что черный ящик украинского самолета Boeing 737 получил серьезные повреждения.
- Иран назвал сбитие самолета МАУ “хорошей работой”.