Об этом пишет ISNA.
Чиновник скончался сегодня утром в больнице Масих Денешвари в Тегеране. Ему было 72 года. Его госпитализировали в прошлое воскресенье с подозрением на коронавирус.
В понедельник, 24 февраля, тест дал положительный результат.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- Президент США Дональд Трамп объявил, что всех людей, прибывающих в Штаты из стран с высоким риском инфицирования коронавируса Covid-19, будут дополнительно проверять на наличие вируса.