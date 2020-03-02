Об этом пишет ISNA.

Чиновник скончался сегодня утром в больнице Масих Денешвари в Тегеране. Ему было 72 года. Его госпитализировали в прошлое воскресенье с подозрением на коронавирус.

В понедельник, 24 февраля, тест дал положительный результат.

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