Спикер министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что государства все еще остается в ядерной сделке 2015- го года.

Об этом сообщает немецкое издание DW.

При этом в Тегеране настаивают, что условия ядерной сделки должны выполнять другие государства.

“Тегеран все еще остается в соглашении… Заявления европейских государств о нарушении Ираном соглашения являются необоснованными”, – сказал спикер.

Также Мусави подчеркнул, что дальнейшее выполнение обязательств Ираном зависит от того, насколько будут обеспечены интересы государства.

Помимо того, спикер добавил, что в данный момент Иран не закрывает “двери для переговоров”, чтобы преодолеть кризис в ядерной сделке.