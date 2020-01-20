Об этом сообщает немецкое издание DW.
При этом в Тегеране настаивают, что условия ядерной сделки должны выполнять другие государства.
“Тегеран все еще остается в соглашении… Заявления европейских государств о нарушении Ираном соглашения являются необоснованными”, – сказал спикер.
Также Мусави подчеркнул, что дальнейшее выполнение обязательств Ираном зависит от того, насколько будут обеспечены интересы государства.
Помимо того, спикер добавил, что в данный момент Иран не закрывает “двери для переговоров”, чтобы преодолеть кризис в ядерной сделке.
- Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что государства готово вернуться к соблюдению всех пунктов ядерного соглашения 2015 года при условии снятия с государства международных санкций.
- 8 января президент США Дональд Трамп призвал лидеров РФ, Китая, Германии и Франции заключить новую сделку по урегулированию ядерной программы Ирана.