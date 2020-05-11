Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.
В понедельник военно-морской флот Ирана объявил, что инцидент произошел во время учений в Оманском заливе, который соединяется с Ормузским проливом, где сконцентрирована пятая часть мировых запасов нефти.
Иран регулярно проводит учения в этом районе.
“Инцидент произошел в периметре южного иранского порта Бандар-э-Яск в Оманском заливе во время учений военно-морского флота Ирана в воскресенье днем, в ходе которых 19 моряков были убиты и 15 получили ранения”, – сообщает государственное телевидение со ссылкой на военно-морской флот.
Известно, что фрегат Jamaran обстрелял учебную цель, выпущенную кораблем поддержки Konarak. Однако экипаж оказался слишком близко к цели, как сообщила государственная телекомпания IRIB.
Голландское судно Konarak было приобретено до исламской революции Ирана 1979 года, было капитально отремонтировано в 2018 году и оснащено четырьмя крылатыми ракетами.
Агентство Fars уточнило, что корабль Konarak утонул.
В заявлении военно-морского флота говорится, что ведется расследование причин инцидента.
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