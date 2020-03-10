Об этом заявил глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси, сообщает Iran News Daily.
В первую очередь освободили тех, у кого были проблемы со здоровьем.
“Освобождение заключенных во время вспышки коронавируса должно продолжаться до того момента, пока это не создаст небезопасную обстановку в обществе”, – сказал Раиси.
Пока что не сообщается дата, когда заключенным нужно будет вновь вернуться в пенетенциарные учреждения.
В ООН предполагают, что коронавирус уже мог попасть в иранские тюрьмы, но точных данных пока нет.
“Переполненность, плохое питание и отсутствие гигиены в иранских тюрьмах являются серьезной проблемой. Эти проблемы указывают на высокий риск для здоровья заключенных от недоедания и болезней. Недавние сообщения указывают на то, что COVID-19 распространился в иранских тюрьмах”, – сказал специальный докладчик ООН по правам человека Джавид Рехман.
По данным на 10 марта, в стране заболели 7161 человек, 237 погибли.
- 9 марта у двух мужчин на Кипре обнаружили коронавирус. До этого Кипр был последним государством Европейского союза, где не было случаев заражения COVID-19.
- Из-за коронавируса Молдова с 10 марта запретит въезд в страну иностранцев, которые прибыли самолетом.
- В Израиле для избежания распространения коронавируса всех граждан, приехавших из-за границы, будут изолировать на 14 дней.