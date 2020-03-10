В связи со вспышкой коронавируса в Иране приняли решение временно освободить из тюрем около 70 тысяч заключенных.

Об этом заявил глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси, сообщает Iran News Daily.

В первую очередь освободили тех, у кого были проблемы со здоровьем.

“Освобождение заключенных во время вспышки коронавируса должно продолжаться до того момента, пока это не создаст небезопасную обстановку в обществе”, – сказал Раиси.

Пока что не сообщается дата, когда заключенным нужно будет вновь вернуться в пенетенциарные учреждения.

В ООН предполагают, что коронавирус уже мог попасть в иранские тюрьмы, но точных данных пока нет.

“Переполненность, плохое питание и отсутствие гигиены в иранских тюрьмах являются серьезной проблемой. Эти проблемы указывают на высокий риск для здоровья заключенных от недоедания и болезней. Недавние сообщения указывают на то, что COVID-19 распространился в иранских тюрьмах”, – сказал специальный докладчик ООН по правам человека Джавид Рехман.

По данным на 10 марта, в стране заболели 7161 человек, 237 погибли.