Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство IRNA.

В министерстве здравоохранения Ирана сообщили, что анализы двух человек на заражение коронавирусом дали положительный результат. Заболевшие находятся в городе Кум, их гражданство не уточняется.

Министерство здравоохранения Ирана уточнило, что оба пациента сейчас изолированы.

По состоянию на сегодняшний день, 19 феврале, во всем мире зафиксировано 75 тысяч случаев заражения коронавирусом из Китая. Из них 2 тысячи закончились летально.

Новый вирус был обнаружен в Китае в декабре. Он вызывает симптомы простуды и гриппа, включая кашель и лихорадку, а в более тяжелых случаях – одышку. Также коронавирус может спровоцировать ухудшения в виде пневмонии.

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