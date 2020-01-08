В Иране вблизи атомной электростанции “Бушер“ зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,9 и 4,5.

Об этом пишет международное информагентство АFP.

В частности, землетрясение на глубине 10 км произошло в 17 км к юго-востоку от города Боразжан в 6:49 по местному времени (03:19 по Гринвичу).

Государственное информационное агентство IRNA сообщило, что землетрясение ощущалось в Бушере, где находится единственная в стране атомная электростанция.

Отмечается, что на данный момент информации о разрушениях, погибших или пострадавших не поступало.