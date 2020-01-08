Об этом пишет международное информагентство АFP.
В частности, землетрясение на глубине 10 км произошло в 17 км к юго-востоку от города Боразжан в 6:49 по местному времени (03:19 по Гринвичу).
Государственное информационное агентство IRNA сообщило, что землетрясение ощущалось в Бушере, где находится единственная в стране атомная электростанция.
Отмечается, что на данный момент информации о разрушениях, погибших или пострадавших не поступало.
- В Албании в ночь на вторник, 26 ноября, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4, в результате которого пострадали сотни людей.