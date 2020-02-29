В Иране протестующие сожгли больницу, в которой якобы находились больные коронавирусом

Об этом сообщает Iran International.

В пятницу вечером появились новости о том, что несколько пациентов с коронавирусом находятся в клинике Тохид. Это заставило ряд протестующих напасть и сжечь часть клиники.

В то же время, директор по связям с общественностью Хормозганского университета медицинских наук Фатеме Норузиан, опроверг эту информацию и назвал ее провокацией.

Он добавил, что основным центром по уходу за больными короновирусом пациентами в Хормозгане является больница имени Мохаммади Бандара Аббаса, и “практически любые слухи о госпитализации пациентов с коронавирусом в другие больницы ложь”.

Іранські Санжари Іранські Санжари: В Ірані протестувальники підпалили лікарню, куди нібито доставили хворих на коронавірус 😱 🎥: Iran International Опубликовано Букви Суббота, 29 февраля 2020 г.