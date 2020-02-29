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В Иране протестующие сожгли больницу, в которой якобы находились больные коронавирусом

В иранском городе Бендер-Аббас местные жители сожгли часть больницы, в которую якобы доставили больных коронавирусом.

Суббота, 29 февраля 2020, 14:45

Об этом сообщает Iran International.

В пятницу вечером появились новости о том, что несколько пациентов с коронавирусом находятся в клинике Тохид. Это заставило ряд протестующих напасть и сжечь часть клиники.

В то же время, директор по связям с общественностью Хормозганского университета медицинских наук Фатеме Норузиан, опроверг эту информацию и назвал ее провокацией.

Он добавил, что основным центром по уходу за больными короновирусом пациентами в Хормозгане является больница имени Мохаммади Бандара Аббаса, и “практически любые слухи о госпитализации пациентов с коронавирусом в другие больницы ложь”.

Іранські Санжари

Іранські Санжари: В Ірані протестувальники підпалили лікарню, куди нібито доставили хворих на коронавірус 😱

🎥: Iran International

Опубликовано Букви Суббота, 29 февраля 2020 г.

 

  • 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.
  • В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих. Из-за столкновений открыли 5 уголовных дел.
  • #Буквы рассказывали, как начинались и проходили протесты в Новых Санжарах.
Теги: протест, Иран, коронавирус, больница

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