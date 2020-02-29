В Иране протестующие сожгли больницу, в которой якобы находились больные коронавирусом

Об этом сообщает Iran International.
В пятницу вечером появились новости о том, что несколько пациентов с коронавирусом находятся в клинике Тохид. Это заставило ряд протестующих напасть и сжечь часть клиники.
В то же время, директор по связям с общественностью Хормозганского университета медицинских наук Фатеме Норузиан, опроверг эту информацию и назвал ее провокацией.
Он добавил, что основным центром по уходу за больными короновирусом пациентами в Хормозгане является больница имени Мохаммади Бандара Аббаса, и “практически любые слухи о госпитализации пациентов с коронавирусом в другие больницы ложь”.
Іранські Санжари: В Ірані протестувальники підпалили лікарню, куди нібито доставили хворих на коронавірус 😱
🎥: Iran International
Опубликовано Букви Суббота, 29 февраля 2020 г.
- 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.
- В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих. Из-за столкновений открыли 5 уголовных дел.
- #Буквы рассказывали, как начинались и проходили протесты в Новых Санжарах.