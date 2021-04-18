На південному заході Ірану вздовж Перської затоки стався землетрус магнітудою 5,9. Загалом зафіксували близько 10 поштовхів.

Про це з посиланням на державне телебачення повідомляє агентство АР.

Щонайменше п’ятеро людей дістали поранення.

За першим землетрусом відбулися три поштовхи магнітудою 4, а також низка інших, більш слабких.

NEW 🚨 5.9 magnitude earthquake strikes southwestern Iran, causes landslide pic.twitter.com/NPFvU5hakw — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 18, 2021

Землетрус стався приблизно за 100 кілометрів від іранської атомної електростанції в Бушері. За словами представника АЕС, землетрус не завдав станції ніякої шкоди, збоїв у роботі не зафіксували.

Землетрус також відчули жителі території вздовж узбережжя Перської затоки. Епіцентром стало місто Ріг. Місцева влада повідомляє про тріщини в будівлях та зсуви ґрунту.

A magnitude 5.9 #earthquake hit southern #Iran this morning. Its epicenter was Bandar Ganaveh. pic.twitter.com/MqJT7TArDK — Iran News Wire (@IranNW) April 18, 2021