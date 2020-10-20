Во вторник, 20 октября, в Тегеране завершился второй раунд переговоров Украины и Ирана по авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины". Переговоры длились два дня.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, информирует пресс-служба МИД.

Переговоры были изнурительными, но конструктивными. По словам Енина, в ходе второго раунда переговоров Иран заверил украинскую делегацию о наличии политической воли для восстановления истины катастрофы.

“Мы получили заверения от иранской стороны о наличии политической воли как можно скорее восстановить истину и справедливость в этом вопросе. И это именно то, чего ожидает не только Украина, но и другие пострадавшие в результате этой катастрофы государства, а самое главное их родственники”, – сообщил Енин.

Иран пообещал как можно скорее завершить техническое расследование причин авиакатастрофы в соответствии с международными стандартами. Украина ожидает уголовного преследования и привлечения виновных к ответственности.

Третий раунд переговоров между сторонами запланирован на конец ноября – начало декабря этого года.