Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, информирует пресс-служба МИД.
Переговоры были изнурительными, но конструктивными. По словам Енина, в ходе второго раунда переговоров Иран заверил украинскую делегацию о наличии политической воли для восстановления истины катастрофы.
“Мы получили заверения от иранской стороны о наличии политической воли как можно скорее восстановить истину и справедливость в этом вопросе. И это именно то, чего ожидает не только Украина, но и другие пострадавшие в результате этой катастрофы государства, а самое главное их родственники”, – сообщил Енин.
Иран пообещал как можно скорее завершить техническое расследование причин авиакатастрофы в соответствии с международными стандартами. Украина ожидает уголовного преследования и привлечения виновных к ответственности.
Третий раунд переговоров между сторонами запланирован на конец ноября – начало декабря этого года.
- 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит ракетой (из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса “Тор”).
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- Во Франции специалисты завершили расшифровку данных “черных ящиков” сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ.
- Украинская сторона имеет три варианта действий на случай возможного отказа Ирана от сотрудничества в расследовании катастрофы самолета авиакомпании МАУ.