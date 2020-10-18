Covid-19 Украина

обновлено 19.10.2020 в 00:02

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В Иране завтра стартует второй раунд переговоров по катастрофе МАУ

В понедельник, 19 октября, в Тегеране стартует второй раунд переговоров по катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ.

Воскресенье, 18 октября 2020, 23:28

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд, передает иранское агентство MEHR.

Переговоры будут проводиться в среду, 21 октября.

По словам Бахарванда, в рамках второго раунда переговоров состоятся три технических совещания, которые будет проводить Иранская организация гражданской авиации.

Вторая часть переговоров будет касаться судебных вопросов, а третья – юридических, связанных с суммой компенсации семьям жертв катастрофы.

  • 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
  • Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит ракетой (из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса “Тор”).
  • 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
  • Во Франции специалисты завершили расшифровку данных “черных ящиков” сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ.
  • Украинская сторона имеет три варианта действий на случай возможного отказа Ирана от сотрудничества в расследовании катастрофы самолета авиакомпании МАУ.
Теги: авиакатастрофа, Иран, самолет МАУ

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