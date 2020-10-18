В Иране завтра стартует второй раунд переговоров по катастрофе МАУ

В понедельник, 19 октября, в Тегеране стартует второй раунд переговоров по катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд, передает иранское агентство MEHR.

Переговоры будут проводиться в среду, 21 октября.

По словам Бахарванда, в рамках второго раунда переговоров состоятся три технических совещания, которые будет проводить Иранская организация гражданской авиации.

Вторая часть переговоров будет касаться судебных вопросов, а третья – юридических, связанных с суммой компенсации семьям жертв катастрофы.