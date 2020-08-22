Министр сельского хозяйства Ирландии Дара Каллеари подал в отставку после того, как стало известно об его участии в банкете во время карантина.

Об этом сообщает агентство ВВС.

Речь идет об ужине в гольф-клубе, на котором присутствовали более 80 человек.

Мероприятие было организовано в среду, 20 августа, парламентским обществом гольфа Oireachtas Golf Society в отеле Station House в Клифдене (графство Голуэй). Поводом стал 50-летний юбилей общества.

В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства, сенаторы, комиссар ЕС и судья Верховного суда.

Ужин состоялся после того, как Дублин объявил об ужесточении карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса.

Так, согласно правилам по борьбе с COVID-19, действующим в стране с конца июня и обновленными в прошедший вторник, проведение любого мероприятия с участием более 50 человек является нарушением. При этом за одним столиком должны сидеть не более шести человек (и не более чем из трех домохозяйств).

Как пишет издание The Guardian, мероприятие в гольф-клубе было проведено с нарушением национальных предписаний социального дистанцирования.

На сайте отеля, где проводился ужин, перечислялись меры по защите посетителей от коронавируса. Предполагалось, что на банкете гостей рассадят в двух зонах (в количестве менее 50 человек), разделенных перегородкой.

Но в какой-то момент ее убрали, и все присутствующие оказались в одной комнате.

Подробности ужина и список гостей были опубликованы днем позже в местных СМИ, что повлекло за собой поток извинений и оправданий со стороны участников мероприятия.

Многие из них настаивают, что были уверены в соблюдении всех необходимых карантинных предписаний во время ужина (в частности, еврокомиссар Фил Хоган и судья Верховного суда Саймус Вулф).

В СМИ данную ситуацию уже назвали “Гольф-Гейтом”.

Ирландская полиция занялась расследованием инцидента на предмет нарушения карантинных правил.

Дара Каллеари уже принес извинения за свой поступок, отметив, что ему не следовало посещать ужин.

“Я хочу безоговорочно извиниться перед всеми. Мы очень многого просим от всех в это трудное время. Я также приношу извинения и искренние сожаления моим коллегам из правительства”, – написал он в Twitter.

Из-за скандала в отставку, помимо министра, ушел также заместитель председателя верхней палаты ирландского парламента Джерри Баттимер. Он подчеркнул, что участие в мероприятии было “непреднамеренной, но серьезной ошибкой”.

Стоит отметить, что Каллеари занимал пост министра чуть более месяца. Его предшественник лишился министерского кресла из-за вождения в нетрезвом состоянии.