Про це повідомляє BBC.

Профільний міністр Оссіан Сміт сказав, що хакерам вдалося потрапити “в ядро системи охорони здоров’я”. При цьому, невідомо, що саме шукали хакери, оскільки це був не шпіонаж.

Помітивши підозрілу діяльність, сервери системи охорони здоров’я вчасно вимкнули, тим самим захистивши її після атаки. На думку міністра, діяли хакери міжнародного рівня.

За його даними, хакери хотіли зламати систему, аби потім вимагати гроші за її відновлення.

“Вони намагаються зашифрувати та заблокувати наші дані, а потім запропонувати повернути їх за винагороду”, – сказав міністр.

В Департаменті служби охорони здоров’я (HSE) підтвердили, що закрили свої системи, аби захистити їх та оцінити ситуацію в момент атаки.

Атака відбулася рано-вранці в п’ятницю, 14 травня. Спеціалісти відділу ІТ-безпеки зреагували миттєво, повідомили керівництву та вимкнули систему.

Міністр охорони здоров’я Ірландії Стефан Донеллі сказав, що інцидент “серйозно вплинув на медичні та соціальні послуги”.

I have been in regular contact with @paulreiddublin this morning about this cyber attack on the @HSELive IT systems. We are working to ensure that the systems and the information is protected. COVID-19 testing and vaccinations are continuing as planned today. — Stephen Donnelly (@DonnellyStephen) May 14, 2021

При цьому служби екстреної допомоги (швидка допомога) продовжували працювати.

Планується, що система знову запрацює в понеділок.

Однак деякі лікарні в Ірландії не можуть приймати пацієнтів, бо втратили доступ до своїх електронних систем обліку та запису. До прикладу, в лікарні Дубліна прийматимуть тільки жінок зі строком вагітності понад 36 тижнів, скасовано всі візити до гінекологів, обмежено діяльність роддому.

При цьому, вакцинація та тестування на коронавірус продовжаться у звичайному режимі.

До цього виконавчий директор HSE Пол Рід повідомив журналістам, що працює над стримуванням хакерської атаки програм-вимагачів, якими керує людина.

Він додав, що хакерська атака вразила всі національні та місцеві системи охорони здоров’я, які працюють на всіх сервісах.

There is a significant ransomware attack on the HSE IT systems. We have taken the precaution of shutting down all our our IT systems in order to protect them from this attack and to allow us fully assess the situation with our own security partners. — HSE Ireland (@HSELive) May 14, 2021

Поки що хакери не заявили про те, що їм потрібен викуп.

ІТ-представник з лікарні Ротонда сказав, що в закладі помітили хакерську атаку вночі. Атака поширилася на всі електронні системи закладу та записи на прийом.

Rotunda Critical Emergency

Due to a serious IT issue all outpatient visits are cancelled today – unless you are at 36 weeks pregnant or later. All gynae clinics are cancelled today.

If you have any urgent concerns please attend as normal. Further updates will follow. — The Rotunda Hospital (@RotundaHospital) May 14, 2021

Однак у цій лікарні продовжили роботу в штатному режимі, оскільки мали паперовий аналог усіх записів системи. Це зменшить кількість пацієнтів, яких зможуть прийняти в п’ятницю, однак не паралізує роботу лікарні.