Так, министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в своем Twitter сообщил, что считает результаты выборов сфальсифицированными.
“Канада не принимает результаты этих сфальсифицированных президентских выборов. Мы призываем к свободным и справедливым выборам и тщательному расследованию со стороны ОБСЕ”, – отметил он.
Глава МИД также подчеркнул, что Канада осуждает подавление мирных протестов в Беларуси.
“Канада присоединяется к партнерам по международному сообществу в осуждении притеснений мирных протестующих после президентских выборов в Беларуси”, – говорится в его заявлении.
Шампань добавил, что “тысячи людей по всей Беларуси вышли на улицу, требуя прекращения полицейской жестокости, освобождения политических заключенных и честных выборов”.
Министр заверил, что Канада и в дальнейшем будет поддерживать народ Беларуси и будет работать с международными партнерами, чтобы голоса белорусов “были услышаны, а причастные к подрыву демократии и совершению жестоких действий против протестующих были привлечены к ответственности”.
В свою очередь министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни в своем заявлении отметил, что считает результаты выборов в Беларуси нелегитимны, “о чем свидетельствуют запугивания и задержания, имевшие место до и после выборов, и реакция властей на масштабные и, в основном, мирные протесты, которые сейчас проходят по всей стране”.
“Я глубоко обеспокоен происходящими в Беларуси событиями и полностью осуждаю нарушения прав человека, которые мы наблюдаем после дискредитированных президентских выборов… Ирландия не принимает результаты выборов как истинное отражение демократической воли белорусского народа”, – подчеркнул Ковни.
“Мы продолжим оказывать давление на белорусские власти с целью освободить всех несправедливо задержанных, и мы полностью поддерживаем начало процесса адресных санкций (против Беларуси, – ред.)”, — сказано в заявлении.
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