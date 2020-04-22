В Ирландии продлили запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек до конца августа.

Об этом сообщает телерадиокомпания Ирландии RTЕ.

Соответствующее решение правительство приняло 21 апреля. Его приняли для того, чтобы прояснить неопределенность для организаторов событий разного уровня в стране.

“Местные органы власти получили рекомендации от правительства по информированию организаторов событий о том, что мероприятия, которые требуют согласования, с участием более 5000 человек не могут быть проведены в период до конца августа”, – сказано в заявлении.

5 мая правительство примет решение относительно менее массовых мероприятий в стране.

В The Irish Times отметили, что правительство Ирландии будет ослаблять меры карантина шаг за шагом каждые две-три недели. Первые послабления мер ограничений будут, вероятнее всего, незначительными.