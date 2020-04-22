Об этом сообщает телерадиокомпания Ирландии RTЕ.
Соответствующее решение правительство приняло 21 апреля. Его приняли для того, чтобы прояснить неопределенность для организаторов событий разного уровня в стране.
“Местные органы власти получили рекомендации от правительства по информированию организаторов событий о том, что мероприятия, которые требуют согласования, с участием более 5000 человек не могут быть проведены в период до конца августа”, – сказано в заявлении.
5 мая правительство примет решение относительно менее массовых мероприятий в стране.
В The Irish Times отметили, что правительство Ирландии будет ослаблять меры карантина шаг за шагом каждые две-три недели. Первые послабления мер ограничений будут, вероятнее всего, незначительными.
- 21 апреля стало известно, что власти Австрии намерены еще больше ослабить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, с 15 мая в стране хотят открыть для посещения рестораны и церкви.
- Власти Польши анонсировали поэтапный выход из карантина с 19 апреля. “Масочный режим” для граждан начал действовать 16 апреля.
- В Словакии смягчают карантинные ограничения. Уже со среды, 22 апреля, в государстве откроют все магазины и учреждения, площадь которых составляет меньше 300 метров квадратных. Также будут открыты рестораны и бары с работой на вынос.