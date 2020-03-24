Об этом заявил исполняющий обязанности мера Ирпеня Александр Маркушин в Facebook.
По словам чиновника, первый экспресс-тест показал отрицательный результат, а вот второе тестирование наоборот.
“В Ирпене первый случай — есть подозрение на коронавирус. К сожалению, это беременная женщина, которой в пятницу сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня и он оказался отрицательным. Наши врачи в пятницу сделали мазок на ПЦР-анализ. Результат пришел только сегодня. К сожалению, результат положительный, впрочем, окончательный диагноз установят врачи соответствующей клиники, куда мы направили женщину, которая подозревается на коронавирусную болезнь. Сейчас отправляем на повторный ПЦР-анализ”, – написал он.
Маркушин добавил, что будет проведено тестирование всего медперсонала и других пациентов, которые могли контактировать с женщиной.
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