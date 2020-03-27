Об этом Маркушин рассказал на своей странице в Facebook.

“В Ирпенском регионе еще два подтвержденных случая COVID-19 (один случай – Ирпень, второй – Ворзель). Первой была беременная жительница Ирпеня, которая сейчас находится в Белой Церкви. Только что мы получили лабораторные подтверждения про еще два случая заболевания у жителей нашего региона. Это две женщины, обе недавно вернулись в Украину из заграницы”, – пишет он.

Маркушин заявил, что антивирусный штаб Ирпеня в данный момент устанавливает круг контактов обоих больных.