Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

По данным метеорологического управления страны, длинна трещины составляет около 500-700 метров. Последнее извержение там было около 800 лет назад.

В 2010 году из-за извержения еще одного вулкана Эйяфьятлайокудль прекратилось воздушное движение по всей Европе.

Однако ожидается, что извержение Фаградалсфьяла не приведет к выбросу большого количества пепла или дыма, поэтому авиация не должна пострадать.

Кроме того, всего за несколько часов до начала извержения вулкана, в Исландии было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,1.

Страна часто подвергается таким явлениям, поскольку она расположена между двумя тектоническими плитами, которые дрейфуют в противоположных направлениях.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL

Volcano active in Iceland at the moment #fagradalsfjall #reykjanes #eldgos pic.twitter.com/FR6We2747p

The #Fagradalsfjall volcano in Iceland has erupted.

Fagradalsfjall is 30km away from Reykjavik where #VCT Stage 2 Masters is set to take place in May.

Our wishes are with the locals, who we hope are safe from the eruption.

(📷 @gislio) pic.twitter.com/vC1VZyYD6W

— Valorant News (@ValorantUpdates) March 19, 2021