Об этом пишет Iceland Review.

Лесничие в Национальном лесу Халлормсстадур в Восточной Исландии старательно расчищают заснеженные тропы, чтобы местные жители могли наслаждаться прогулками на свежем воздухе, не вступая в тесный контакт с другими людьми.

“Когда вы обнимаете дерево, то чувствуете некую энергию сначала в пальцах ног, потом по всему телу и в голове. Вы получаете такое хорошее расслабление, вы готовы к новому дню и новым вызовам”, – отметил лесничий Тер Корфинссон.

По его словам, в то время, когда тесный контакт способствует риску заражения COVID-19, обнимания с деревьями могут создавать ощущение комфорта. При этом, лесничий напомнил о мерах предосторожности, чтобы все не обнимали одно и то же дерево. Он рекомендует людям идти глубже в лес, а не останавливаться у первого дерева, с которым они сталкиваются.