В Испании 5% всего населения заразились коронавирусом за время эпидемии.

Об этом идет речь в материале европейского издания Brussels Times.

Согласно исследованию, опубликованному испанским правительством в среду, 5% населения Испании до сих пор заражены новым коронавирусом.

Результаты, основанные на эпидемиологическом исследовании, которое охватило более 60 тысяч человек. Результаты показали, что вирус более распространен в центре страны, где показатель распространенности в два раза выше. Таким образом, в Мадриде число зараженных составляет 11,3%.