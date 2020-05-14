Об этом идет речь в материале европейского издания Brussels Times.
Согласно исследованию, опубликованному испанским правительством в среду, 5% населения Испании до сих пор заражены новым коронавирусом.
Результаты, основанные на эпидемиологическом исследовании, которое охватило более 60 тысяч человек. Результаты показали, что вирус более распространен в центре страны, где показатель распространенности в два раза выше. Таким образом, в Мадриде число зараженных составляет 11,3%.
- Власти Испании вводят 14-дневный обязательный карантин для лиц, прибывающих в страну из-за границы.
- Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес представил подготовленный правительством четырехэтапный план ослабления карантина в стране.
- 2 мая в Испании после семи недель самоизоляции из-за эпидемии коронавируса жителям разрешили заниматься спортом на открытом воздухе.
- Власти Испании разрешили гражданам выходить на улицы по нескольким причинам после 48 дней строгой изоляции. Но за первые выходные полиция оштрафовала около 37 тысяч человек за нарушения правил.