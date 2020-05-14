Об этом идет речь в материале европейского издания Brussels Times.

Согласно исследованию, опубликованному испанским правительством в среду, 5% населения Испании до сих пор заражены новым коронавирусом.

Результаты, основанные на эпидемиологическом исследовании, которое охватило более 60 тысяч человек. Результаты показали, что вирус более распространен в центре страны, где показатель распространенности в два раза выше. Таким образом, в Мадриде число зараженных составляет 11,3%.

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