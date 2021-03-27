В субботу, 27 марта, в Барселоне на коронавирус протестировали пять тысяч человек для участия в массовом концерте рок-группы Love of Lesbian. Это первое коммерческое мероприятие такого масштаба с начала пандемии.

Об этом сообщает The Associated Press.

Входной билет обошелся поклонникам группы от 23 до 28 евро. В его стоимость входили тест на коронавирус и высококачественная защитная маска. Потенциальный посетитель при покупке билета должен был выбрать место для тестирования в день концерта. После получения отрицательного результата на мобильный телефон покупателя присылали код-подтверждение для участия в шоу.

Кроме того, организаторы предупредили об опасности людей с сердечными заболеваниями, раком, а также тех, кто недавно контактировал с инфицированными COVID-19. Их просили не регистрироваться.

Отмечается, что этот концерт станет экспериментальным. Его организовали при поддержке местных властей и экспертов Барселонского фонда борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

“Это еще один маленький шаг к тому, чтобы иметь возможность проводить концерты и культурные мероприятия во время пандемии”, – сказал Борис Револло, вирусолог, который принимал участие в организации мероприятия.

В течение нескольких недель после концерта команда Револло следить за состоянием здоровья зрителей. Эксперты хотят проверить, может ли массовое мероприятие, участники которого имеют отрицательный результат теста на коронавирус и находятся в маске, привести к вспышке заболеваемости.