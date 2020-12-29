Испания создаст реестр людей, которые отказываются делать прививки от коронавируса, и этот список будет отправлен в другие страны Европейского союза.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Министр охраны здоровья Сальвадор Илла сказал, что список не будет доступен общественности или работодателям.

“Что будет сделано, так это реестр, который будет передан нашим европейским партнерам … тех людей, которые просто отказались от прививки. Этот документ не будет обнародован”, – сказал он.

Сальвадор Илла уверен, что единственный способ победить вирус – это “вакцинировать всех нас – чем больше, тем лучше”. При этом министр подчеркнул, что вакцинация не будет обязательной.

Согласно недавнему опросу, количество граждан Испании, которые заявили, что не будут вакцинироваться, упало до 28% с 47% (в ноябре).

Испания была одной из стран Европы, наиболее пострадавших от вируса.

27 декабря в Италии начали вакцинировать население против COVID-19. Первые прививки получили трое медиков из римской больницы Спалланцани.

В Венгрии первым получателем вакцины стал врач центральной больницы Дель-Пешт.

В Германии начали иммунизацию пожилых жителей дома престарелых в Хальберштадте.