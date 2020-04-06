Снижение количества смертельных случаев во всех регионах Испании фиксируется четвертый день подряд.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

В понедельник было зафиксировано 637 смертельных случаев. Это самый низкий показатель с 24 марта.

“Эти цифры подтверждают тенденцию к снижению, которую мы наблюдаем”, – сказала Мария Хосе Сьерра из испанского центра неотложной медицинской помощи, сославшись на уменьшение числа госпитализаций и случаев интенсивной терапии.

Она добавила, что число заражений снижается во всех регионах Испании.

Испания остается одной из наиболее пострадавших в результате пандемии в мире: 13055 человек погибли. По данным министерства здравоохранения, еще 135032 человек имеют положительный результат теста на коронавирус.

Эпидемия, в результате которой в Испании было зарегистрировано наибольшее число смертей на миллион населения, заблокировала систему здравоохранения.

Испанское правительство заявило, что в настоящее время изучает возможность массового тестирования и выявления бессимптомных носителей вируса.