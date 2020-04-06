Об этом сообщает британское издание The Guardian.
В понедельник было зафиксировано 637 смертельных случаев. Это самый низкий показатель с 24 марта.
“Эти цифры подтверждают тенденцию к снижению, которую мы наблюдаем”, – сказала Мария Хосе Сьерра из испанского центра неотложной медицинской помощи, сославшись на уменьшение числа госпитализаций и случаев интенсивной терапии.
Она добавила, что число заражений снижается во всех регионах Испании.
Испания остается одной из наиболее пострадавших в результате пандемии в мире: 13055 человек погибли. По данным министерства здравоохранения, еще 135032 человек имеют положительный результат теста на коронавирус.
Эпидемия, в результате которой в Испании было зарегистрировано наибольшее число смертей на миллион населения, заблокировала систему здравоохранения.
Испанское правительство заявило, что в настоящее время изучает возможность массового тестирования и выявления бессимптомных носителей вируса.
- Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу. Документом вводится административная ответственность за нарушение правил карантина: штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн; штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.