Непогоду в Испанию принес циклон "Глория". Из-за сильных снегопадов и низких температурных показателей погибли уже пять человек.

Об этом сообщает Europa Press.

Последним нашли тело 55-летнего мужчины в муниципалитете около Валенсии. Поскольку следов насильственной смерти не было, пришли к выводу, что смерть могла наступить в результате обморожения и переохлаждения. Точную причину пока еще исследуют.

В гражданской гвардии заявили, что это тело этнического украинца.

По словам правоохранителей, в целом по стране зафиксировали пять подобных смертей.

Из-за сильных снегопадов, порывистого ветра и гололеда, закрывают аэропорты, перекрывают движение десятками дорог. Также детям рекомендовали пока не посещать школьные занятия.