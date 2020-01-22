Об этом сообщает Europa Press.
Последним нашли тело 55-летнего мужчины в муниципалитете около Валенсии. Поскольку следов насильственной смерти не было, пришли к выводу, что смерть могла наступить в результате обморожения и переохлаждения. Точную причину пока еще исследуют.
В гражданской гвардии заявили, что это тело этнического украинца.
По словам правоохранителей, в целом по стране зафиксировали пять подобных смертей.
Из-за сильных снегопадов, порывистого ветра и гололеда, закрывают аэропорты, перекрывают движение десятками дорог. Также детям рекомендовали пока не посещать школьные занятия.
- Тайфун “Хагибис”, самый сильный тропический шторм, обрушившийся на Токио за последние десятилетия, затопил большую часть главного острова Японии. Проливные дожди и сильные ветры парализовали столицу и соседние префектуры.