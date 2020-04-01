Об этом сообщили в министерстве охраны здоровья Испании.

В среду, 1 апреля, количество заболевших COVID-19 увеличилось на 7,7 тысяч и достигло 102,1 тысяч. Так Испания стала третьей страной в мире, где количество пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 100 тысяч.

За минувшие сутки в Испании погибли 864 человек, что стало суточным рекордом для страны. Общее количество погибших сегодня достигло 9 053 (или 8,9% заболевших). 22,7 тысяч пациентов выздоровели.

По информации университета Джона Хопкинса, на сегодня Испания является второй наиболее пострадавшей от COVID-19 страной в Европе и третьей в мире, уступая Италии (105,8 тысяч случаев COVID-19, 12,4 тысяч смертей) и США (189,7 тысяч случаев COVID-19, 4 тысячи смертей).