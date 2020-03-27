В Испании количество случаев заражения коронавирусом медицинских работников выросло до 9444.

Об этом рассказал директор координационного центра чрезвычайных ситуаций при министерстве здравоохранения Королевства сообщает испанское издание Ultima Hora.

Уточняется, что число заболевших коронавирусом медиков составляет сегодня 14,7% от всего общего количества инфицированных в государстве.

Помимо того, рост количества зараженных среди медицинских работников за последние несколько дней вырос и теперь составляет 75%.

“Это высокие цифры по сравнению с другими странами, и это является предметом нашего беспокойства”, – заявил директор координационного центра.

При этом не сообщается, есть ли на данный момент умершие от коронавируса среди медиков.

Помимо того, были инфицированы 282 работника Гражданской гвардии Италии. В испанской армии – 172 инфицированных.