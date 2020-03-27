Об этом рассказал директор координационного центра чрезвычайных ситуаций при министерстве здравоохранения Королевства сообщает испанское издание Ultima Hora.
Уточняется, что число заболевших коронавирусом медиков составляет сегодня 14,7% от всего общего количества инфицированных в государстве.
Помимо того, рост количества зараженных среди медицинских работников за последние несколько дней вырос и теперь составляет 75%.
“Это высокие цифры по сравнению с другими странами, и это является предметом нашего беспокойства”, – заявил директор координационного центра.
При этом не сообщается, есть ли на данный момент умершие от коронавируса среди медиков.
Помимо того, были инфицированы 282 работника Гражданской гвардии Италии. В испанской армии – 172 инфицированных.
- Утром сообщалось, что в Украине зафиксировано 218 случаев заражения коронавирусом COVID-19 (в том числе 47 в Киеве). За сутки было подтверждено 62 новых случая.
- В Украине коронавирусом COVID-19 чаще всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет.