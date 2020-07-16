В испанском Арагона уничтожат 92 700 норок с фермы в Ла-Пуэбла-де-Вальверде. Животные принадлежат компании Secapiel, специализирующейся на дублении и отделке кожи и меха норки.

Об этом сообщает издание El Pais.

Исполнительный орган Арангона принял это решение после после подтверждения того, что коронавирус распространился среди большинства животных – 86%.

В мае ферму временно закрывали на карантин после того, как у семи сотрудников обнаружили коронавирус. Тогда норок периодически тестировали на коронавирус.

Пробы, взятые 28 мая и 8 июня, оказались отрицательными. А уже 22 июня тесты оказались положительными уже у 16% из протестированных животных.

Далее количество тестирований увеличили и последний тест показал положительные результаты у 86% животных.

В департаменте по вопросам сельского хозяйства Арагона заявили, что не знают, как произошло заражение – от человека к животному или наоборот.