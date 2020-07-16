Об этом сообщает издание El Pais.
Исполнительный орган Арангона принял это решение после после подтверждения того, что коронавирус распространился среди большинства животных – 86%.
В мае ферму временно закрывали на карантин после того, как у семи сотрудников обнаружили коронавирус. Тогда норок периодически тестировали на коронавирус.
Пробы, взятые 28 мая и 8 июня, оказались отрицательными. А уже 22 июня тесты оказались положительными уже у 16% из протестированных животных.
Далее количество тестирований увеличили и последний тест показал положительные результаты у 86% животных.
В департаменте по вопросам сельского хозяйства Арагона заявили, что не знают, как произошло заражение – от человека к животному или наоборот.
- Ранее в Ассоциации ветеринарной медицины США заявили, что пока нет доказательств того, что коты и собаки могут быть переносчиками коронавируса.