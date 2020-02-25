Из-за вспышки коронавируса власти Испании приняли решение закрыть на карантин отель Costa Adeje Palace на юге острова Тенерифе. У одного из постояльцев подтвердили заражение коронавирусом.

Об этом сообщает ВВС.

Всего в гостинице около тысячи туристов.

Коронавирус обнаружили у врача из Италии, который приехал на курорт вместе со своей женой. В отеле он проживал в течение недели, сейчас его госпитализировали.

На время сбора и обработки материалов для проведения анализов на коронавирус гостей просили не покидать свои номера.

Один из гостей отеля опубликовал в соцсетях фото записки, которую оставили у него под дверью.

“Мы вынуждены сообщить, что отель закрыт. Пока медики не дадут разрешение, пожалуйста, оставайтесь в своем номере”.

Позже другой гость написал о том, что им разрешили гулять по территории отеля.

На Канарских островах это второй случай, а на территории Испании – третий.

Первым заболевшим на островах был турист из Германии. Он отдыхал на острове Ла Гомера. Его уже выписали, однако пока что он остается на карантине.