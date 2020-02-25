Об этом сообщает ВВС.
Всего в гостинице около тысячи туристов.
Коронавирус обнаружили у врача из Италии, который приехал на курорт вместе со своей женой. В отеле он проживал в течение недели, сейчас его госпитализировали.
На время сбора и обработки материалов для проведения анализов на коронавирус гостей просили не покидать свои номера.
Один из гостей отеля опубликовал в соцсетях фото записки, которую оставили у него под дверью.
“Мы вынуждены сообщить, что отель закрыт. Пока медики не дадут разрешение, пожалуйста, оставайтесь в своем номере”.
Позже другой гость написал о том, что им разрешили гулять по территории отеля.
На Канарских островах это второй случай, а на территории Испании – третий.
Первым заболевшим на островах был турист из Германии. Он отдыхал на острове Ла Гомера. Его уже выписали, однако пока что он остается на карантине.
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