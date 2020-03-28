Об этом сообщает испанское издание El Pais.
За сутки на территории Испании от коронавирусной инфекции умерли 832 человека. Таким образом превысив рекордные показатели, зафиксированные 27 марта. В тот день в Испании умерли 769 инфицированных.
Отмечается, что общее количество умерших от коронавируса в Испании составляет 5694 человека.
Заразились за сутки 72248 человек, что на 8189 больше, чем вчера.
По данным Министерства здравоохранения Испании, 40630 человек госпитализированы. 4575 находятся в отделениях интенсивной терапии. Вылечились от коронавируса 12285 человек.
- Ранее сообщалось, что в Испании от коронавируса COVID-19 умерли 769 людей.
- По состоянию на утро 28 марта в мире коронавирусом Covid-19 заразились 597458 человек, из них 133 373 выздоровели и 27370 умерли.