Об этом сообщает испанское издание El Pais.

За сутки на территории Испании от коронавирусной инфекции умерли 832 человека. Таким образом превысив рекордные показатели, зафиксированные 27 марта. В тот день в Испании умерли 769 инфицированных.

Отмечается, что общее количество умерших от коронавируса в Испании составляет 5694 человека.

Всего в Испании зафиксировано 72 248 случаев инфицирования.

По данным Министерства здравоохранения Испании, 40630 человек госпитализированы. 4575 находятся в отделениях интенсивной терапии. Вылечились от коронавируса 12285 человек.