За последние сутки от коронавируса в Испании умерли рекордные 832 человека.

Об этом сообщает испанское издание El Pais.

За сутки на территории Испании от коронавирусной инфекции умерли 832 человека. Таким образом превысив рекордные показатели, зафиксированные 27 марта. В тот день в Испании умерли 769 инфицированных.

Отмечается, что общее количество умерших от коронавируса в Испании составляет 5694 человека.

Всего в Испании зафиксировано 72 248 случаев инфицирования.

По данным Министерства здравоохранения Испании, 40630 человек госпитализированы. 4575 находятся в отделениях интенсивной терапии. Вылечились от коронавируса 12285 человек.