В Испании с 8 июня возобновится местный футбольный чемпионат ("Ла Лига").

Об этом объявил сегодня премьер-министр страны Педро Санчес, информирует британское агентство ВВС.

“Испания сделала то, что должна была сделать. Теперь перед каждым из нас открываются новые горизонты. Настало время восстановить многие из ваших повседневных занятий. Футбольный чемпионат вернется с 8 июня”, – отметил Санчес.

Низшие дивизионы испанского футбола также возобновят свои игры с 8 июня.

Ранее футболисты приступили к тренировкам в группах не более 10 человек.

Есть информация, что первый матч в рамках “Ла Лиги” состоится между футбольными клубами “Севилья” и “Реал Бетис”.

“Мы очень довольны решением. Это результат большой работы клубов, игроков, тренеров, Национального спортивного совета и агентов”, — прокомментировал заявление правительства глава футбольной лиги Хавьер Тебас.

Он уточнил, что, несмотря на возобновление соревнований, организаторам нужно будет соблюдать строгие меры эпидемической безопасности, чтобы избежать вспышки коронавируса.

Футбольный чемпионат в Испании был приостановлен 12 марта из-за эпидемии коронавируса.

Игроки смогли вернуться к индивидуальным тренировкам только в начале мая после тестирования на вирус. 18 мая были разрешены групповые тренировки.

В этом сезоне командам “Ла Лиги” предстоит сыграть 11 матчей.

СПРАВКА. “Ла Лига” — профессиональный футбольный турнир высшего уровня в системе футбольных лиг Испании. “Ла Лига” считается одной из сильнейших лиг в мире. На конец еврокубкового сезона 2017-2018 годов “Ла Лига” занимала 1-е место в рейтинге национальных футбольных ассоциаций УЕФА, который используется для определения представительства стран в еврокубках.