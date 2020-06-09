Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Кроме того, вводится период, в течение которого жертвы могут сообщать о жестоком обращении, имевшему место в их детстве.
Отмечается, что около 38 000 несовершеннолетних стали жертвами насилия в Испании в 2018 году. По оценкам правительства, сообщается только об одном из пяти преступлений, совершенных в отношении детей, то есть их количество может быть в пятеро выше.
“Для нынешних и будущих поколений детей и подростков это важный шаг к тому, чтобы расти без насилия”, – сказал вице-президент Пабло Иглесиас, ответственный за социальные права.
Согласно действующему законодательству, когда жертве исполняется 18 лет, у нее есть ограниченный временной интервал для сообщения о том, что она подвергалась жестокому обращению — от пяти до 20 лет в зависимости от тяжести преступления.
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