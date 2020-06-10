Бельгийский принц Иоахим был оштрафован испанскими властями на 10400 евро за нарушения режима самоизоляции.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

28-летний принц, племянник бельгийского короля Филиппа, 24 мая отправился в южную испанскую область Андалусия из Бельгии на стажировку.

Он был оштрафован за нарушение режима самоизоляции, который на период 14 дней по прибытии, обязательный для всех приезжающих.

Испания оштрафовала принца Иоахима на 10 400 евро. Он должен будет оплатить штраф в течение 15 дней.