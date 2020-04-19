Об этом сообщает британская служба BBC.

“Премьер-министр Педро Санчес намерен ослабить правила карантина с 27 апреля, чтобы дети могли выйти подышать свежим воздухом”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что на текущей неделе мэр Барселоны Ада Колау просила испанское правительство дать разрешение детям выходить на улицу.

Согласно жестким карантинным ограничениям в Испании на улицу запрещено выходить уже больше месяца, с 14 марта.

По словам главы правительства, Испания уже прошла “самые экстремальные моменты и сдержала жестокий натиск пандемии”.

При этом, по словам Санчеса, карантин в Королевстве будет продлен до 9 мая, потому что достигнутые успехи “еще недостаточны”.

На данный момент в Испании 194 416 человек заболели коронавирусом. 20 639 людей умерли от COVID-19.