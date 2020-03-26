Об этом сообщает американский канал CNN.
Уточняется, что в Королевстве Испания умерли от COVID-19 уже 4 089 людей.
В целом, по информации министерства здравоохранения, в стране было зафиксировано уже 56 188 подтвержденных случаев коронавируса.
При этом подчеркивается, что за прошедшие сутки умерло меньшее количетство людей (655), чем умерло еще за сутки перед этим (738). Таким образом, пандемия в Испании вероятно достигла своего пика.
Испания в данный момент является второй страной по количеству смертельных случаев от коронавируса COVID-19. На первом месте Италия.
В Испании с 13-го марта объявлен карантин, который уже был продлен еще на две недели, а также режим чрезвычайного положения.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области зафиксирован первый случай заражения COVID-19.
- По состоянию на утро 26 марта в Украине 156 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.
- Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.