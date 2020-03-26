В Испании от коронавируса COVID-19 в общем количестве умерли уже больше 4 тысяч людей. Пандемия достигла пика.

Об этом сообщает американский канал CNN.

Уточняется, что в Королевстве Испания умерли от COVID-19 уже 4 089 людей.

В целом, по информации министерства здравоохранения, в стране было зафиксировано уже 56 188 подтвержденных случаев коронавируса.

При этом подчеркивается, что за прошедшие сутки умерло меньшее количетство людей (655), чем умерло еще за сутки перед этим (738). Таким образом, пандемия в Испании вероятно достигла своего пика.

Испания в данный момент является второй страной по количеству смертельных случаев от коронавируса COVID-19. На первом месте Италия.

В Испании с 13-го марта объявлен карантин, который уже был продлен еще на две недели, а также режим чрезвычайного положения.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области зафиксирован первый случай заражения COVID-19.