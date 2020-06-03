В Испании пациентов с коронавирусом в рамках программы лечения вывозят на пляжи к морю.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Это решение было принято в рамках программы, разработанной для отделений интенсивной терапии.

В общей сложности в Испании подтвердили 239 932 случая заражения и 27 127 смертей.

Правительство постепенно начало ослаблять карантин, который был одним из самых строгих в Европе. Во время его действия люди не могли выходить на прогулку, а детям вовсе запрещалось покидать свои дома по любой причине. Но Испания взяла под контроль вспышку в последние недели.

Вторник, 2 июня, был вторым днем, когда Испания не сообщила ни об одной смерти от коронавируса за предыдущие 24 часа.