Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.
Это решение было принято в рамках программы, разработанной для отделений интенсивной терапии.
В общей сложности в Испании подтвердили 239 932 случая заражения и 27 127 смертей.
Правительство постепенно начало ослаблять карантин, который был одним из самых строгих в Европе. Во время его действия люди не могли выходить на прогулку, а детям вовсе запрещалось покидать свои дома по любой причине. Но Испания взяла под контроль вспышку в последние недели.
Вторник, 2 июня, был вторым днем, когда Испания не сообщила ни об одной смерти от коронавируса за предыдущие 24 часа.
- Напомним, в Испании приняли решение разрешить туристам въезжать в страну с июля.