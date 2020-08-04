Об этом пишет Reuters.
Посетители пиццерии могут просмотреть меню, сделать заказ и оплатить его через приложение на их телефонах. Сотрудники управляют заказами с экранов за барной стойкой.
Отмечается, что это приложение — первое в Испании, которое разработали специально под нужды ресторана.
“С помощью этой системы мы стараемся поддерживать физическую дистанцию с нашими клиентами, что актуально во время коронавируса“, – сказал владелец ресторана Карлос Манич.
Кроме того, одна из клиенток ресторана Клаудия Медина отметила, что это приложение очень удобно для посетителей, так как они могут отслеживать свой заказ.
- Ранее власти Испании заверили туристов, что у них безопасно, потому те могут приезжать в страну и не бояться.