В ресторане Funky Pizza на северо-восточном побережье Средиземного моря в Испании запустили “виртуальных официантов“, что позволит посетителям минимизировать личные контакты с персоналом заведения.

Об этом пишет Reuters.

Посетители пиццерии могут просмотреть меню, сделать заказ и оплатить его через приложение на их телефонах. Сотрудники управляют заказами с экранов за барной стойкой.

Отмечается, что это приложение — первое в Испании, которое разработали специально под нужды ресторана.

“С помощью этой системы мы стараемся поддерживать физическую дистанцию с нашими клиентами, что актуально во время коронавируса“, – сказал владелец ресторана Карлос Манич.

Кроме того, одна из клиенток ресторана Клаудия Медина отметила, что это приложение очень удобно для посетителей, так как они могут отслеживать свой заказ.