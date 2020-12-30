Гражданская гвардия в рамках операции Нонгрета ликвидировала в городе Малаге международную группу, занимающуюся незаконным оборотом оружия. У организаторов также обнаружили "музей" нацизма.

Об этом сообщает пресс-служба испанской Гражданской гвардии.

Правоохранители арестовали трех лидеров организации – двух граждан Германии и одного гражданина Великобритании – которым предъявлены обвинения в организации преступной группировки, торговле и хранении оружия, незаконном оборотом боеприпасов, незаконным оборотом наркотиков и подделке документов.

В ходе проведенных обысков был обнаружен арсенал из 160 единиц огнестрельного оружия, в том числе 121 короткоствольное оружие, 22 штурмовые винтовки и восемь автоматов. Также было обнаружено 9967 патронов разного калибра, восемь глушителей, 273 магазина и даже граната с полутора килограммами боевой взрывчатки.

Intervenido un arsenal de armas que surtía a los narcotraficantes de Costa del Sol y Campo de Gibraltar. De las 160 armas hay 30 fusiles de asalto y subfusiles, además de casi 10.000 cartuchos, 270 cargadores y hasta una granada con explosivo militar. https://t.co/VQF4O9C0Pv pic.twitter.com/9x64r99Dlt — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) December 29, 2020

Преступная группировка действовала более трех лет.

Сообщается, что членами банды были один британец и два немца. Один гражданин Германии ранее был замечен в связях с правыми экстремистами, и был владельцем нацистской “коллекции”. Другой гражданин ФРГ разыскивается на родине по делу о незаконном оружейном складе под Ганновером. В Испании он проживал, выдавая себя за обычного пенсионера.

Кроме того, во время обыском правоохранители наткнулись на своеобразный музей нацизма. На складе находилась военная форма Вермахта, флаги с нацистской символикой, портреты Гитлера.