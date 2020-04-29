Об этом сообщает британская телерадиокомпании ВВС.
Экологи утверждают, что этот шаг нанес “жестокий ущерб” местной экосистеме.
Мария Долорес Иглесиас, которая возглавляет группу добровольцев по охране окружающей среды в регионе Кадис, заявила, что хлорка “убила все на земле, ничего не видно, даже насекомых”.
Отмечается, что пляжи Саара-де-лос-Атунес используются для гнездования разными перелетными птицами и охраняются государством. Кроме того, из-за карантина на пляже началось возрождение дикой природы.
“Хлорка используется как очень мощное дезинфицирующее средство, логично, что его используют для дезинфекции улиц и асфальта, но здесь ущерб был жестоким. Они опустошили дюнные пространства и пошли против всех правил. То, что они сделали, было заблуждением, учитывая, что вирус живет в людях, а не на пляже. Это безумие. На пляже есть свой способ очистки, в этом не было необходимости. Они не думают, что это живая экосистема”, – подчеркнула Иглесиас.
Местный чиновник Агустин Конехо признал, что это был “неправильный ход”.
“Я признаю, что это было ошибкой, но это было сделано с наилучшими намерениями”, – сказал он.
Испания сильно пострадала от коронавируса, в стране было зарегистрировано 23 800 смертельных случаев. Недавно власти объявили о четырехэтапном плане по отмене строгих мер и возвращению к “нормальному состоянию” к концу июня.
- В Австралии начали отменять некоторые ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19. В самом густонаселенном штате власти решили разрешить людям ходить в гости и на пляжи.