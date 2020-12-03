Власти Испании приняли решение ограничить собрание людей на рождественские праздники до 10 человек и внутренние поездки, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что новые ограничения, которые касаются собраний в кругу семьи во время праздников, будут действовать с 23 декабря по 6 января. Соответствующее решение было согласовано с властями на местах.

Также власти решили сдвинуть начало комендантского часа до 1:30 в канун Рождества и Нового года (сейчас он в основном начинается в 23:00 и заканчивается в 6:00).

“Желательно, чтобы люди максимально ограничивали свою мобильность и социальные контакты. Подводя итоги, в это Рождество мы остаемся дома”, – отметил министр здравоохранения страны Сальвадор Илла.