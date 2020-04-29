Об этом сообщает издание El Pais.

По словам Санчеса, переход к “новой нормальности” продлится от шести до восьми недель с сохранением ограничений на поездки в другие провинции и на принадлежащие Испании острова.

“План перехода к новой нормальности, над которым мы работаем уже почти месяц, был одобрен правительством. Мы учли уроки из других мест, но адаптировали их к разнообразию и реалиям нашей страны” – отметил политик.

Он добавил, что выход из карантина будет “постепенным, асимметричным – в зависимости от регионов – и скоординированным”.

“Не будет мобильности между провинциями или островами, пока не вернется нормальность”, – объяснил Санчес.

Выход из карантина в Испании будет происходить постепенно и скоординировано в четыре этапа-фазы, каждый из которых рассчитан примерно на две недели, сообщает британское агентство ВВС.

Фаза 0, по словам Санчеса, стартует 4 мая и будет включать в себя восстановление работы некоторых малых предприятий: таких, как рестораны (которые могут предложить еду на вынос), магазины оборудования (в помещение будут пускать по одному клиенту).

Данный этап также будет включать в себя восстановление работы парикмахерских (с “максимальным уровнем индивидуальной защиты”). Кроме того, будут разрешены индивидуальные занятия спортом и тренировки (начиная с этих выходных, разрешат прогулки).

Фаза 1 предполагает открытие небольших предприятий с соблюдением строгих мер безопасности (но не крупных торговых центров).

На этом этапе предусмотрено открытие отелей (с соблюдением социального дистанцирования) и туристических апартаментов, за исключением мест общего пользования. Кафе и рестораны также смогут открыть свои летние площадки, но вход внутрь будет запрещен.

На этапе Фазы 1, которая, как ожидается, начнется 11 мая, будет разрешено передвижение в рамках одной провинции. Также предусмотрено открытие религиозных учреждений (с ограничениями по количеству присутствующих в храмах людей).

Фаза 2 предполагает возможность проведения культурных мероприятий с участием менее 50 человек в помещениях, и менее 400 человек – на открытом воздухе.

Кинотеатры и театры также откроются, но на треть их вместимости.

Фаза 3, по словам премьера Испании, будет “продвинутой фазой”. Заполняемость магазинов и других публичных заведений (например, кинотеатров) повысят до 50%, а ограничения на передвижение будут ослаблены еще больше.

Ограничения продолжат смягчать для баров и ресторанов.

При этом людям будет рекомендовано использовать защитные маски. Также будет необходимо продолжать поддерживать принятые нормы социального дистанцирования.

Что касается школ, то они не будут полностью открыты до сентября. Но Санчес объяснил, что правительство гарантирует возможность детям до шести лет посещать занятия, если их родители должны идти на работу, а студентам – подачу заявлений на поступление или сдачу экзаменов.

Ожидается, что пляжи в Испании откроются в конце июня.

“До конца июня, как страна, мы будем находиться в новой нормальности, если эволюция эпидемии будет под контролем на всех территориях”, – подчеркнул Санчес.

Согласно последним данным, в Испании коронавирусом заразились 236 тысяч 899 человек, более 24 тысяч умерли.