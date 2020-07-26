Власти Испании заверили туристов, что у них безопасно, потому те могут приезжать в страну и не бояться.

Об этом сообщает Reuters.

Такое заявление последовало после того, как Британия ввела двухнедельный карантин от коронавируса для возвращающихся оттуда туристов. Такое решение напугало отдыхающих.

Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая заявила по этому поводу, что правительство Мадрида пытается убедить Великобританию исключить Балеарские и Канарские острова из карантинной зоны.

По ее словам, в этих зонах коронавирус распространялся намного меньше, чем в Британии.

“Испания безопасна, она безопасна для испанцев, она безопасна для туристов”, – сказала Лая.

Ежегодно британцы составляют пятую часть иностранных туристов в Испании.

Крупнейшая туристическая компания Европы TUI заявила, что отменит все туры на материковой части Испании до 9 августа.