Covid-19 Украина

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В Испании продлят ЧП до 21 июня

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что обратится в парламент с инициативой о продлении режима чрезвычайного положения до 21 июня.

Воскресенье, 31 мая 2020, 13:38

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Глава правительства Испании сообщил во время видеоконференции в воскресенье, что очередное продление ограничений на 2 недели будет последним.

Министерство здравоохранения заявило, что число погибших в стране возросло до 27 125, однако ежедневное количество смертей сокращается.

Ранее Санчес заявил, что с июля страна ослабит ограничения и разрешит иностранцам въезжать в страну. Он добавил, что испанские власти гарантируют безопасные условия.

По словам Санчеса, решение принято после нескольких недель планирования центральных и региональных правительств.

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Теги: Испания, Коронавирус, карантин

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