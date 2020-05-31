В Испании продлят ЧП до 21 июня

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Глава правительства Испании сообщил во время видеоконференции в воскресенье, что очередное продление ограничений на 2 недели будет последним.
Министерство здравоохранения заявило, что число погибших в стране возросло до 27 125, однако ежедневное количество смертей сокращается.
Ранее Санчес заявил, что с июля страна ослабит ограничения и разрешит иностранцам въезжать в страну. Он добавил, что испанские власти гарантируют безопасные условия.
По словам Санчеса, решение принято после нескольких недель планирования центральных и региональных правительств.
- Туристический сезон в этом году не отменяется, несмотря на ситуацию с коронавирусом и карантином, и украинские туристы могут рассчитывать на отдых в ряде стран. Согласно прогнозам, будут готовы принять туристов Египет, Турция, некоторые Балканские страны, Греция. Последняя ранее планировала открыть сезон с 1 июля.