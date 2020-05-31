В Испании продлят ЧП до 21 июня

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что обратится в парламент с инициативой о продлении режима чрезвычайного положения до 21 июня.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Глава правительства Испании сообщил во время видеоконференции в воскресенье, что очередное продление ограничений на 2 недели будет последним.

Министерство здравоохранения заявило, что число погибших в стране возросло до 27 125, однако ежедневное количество смертей сокращается.

Ранее Санчес заявил, что с июля страна ослабит ограничения и разрешит иностранцам въезжать в страну. Он добавил, что испанские власти гарантируют безопасные условия.

По словам Санчеса, решение принято после нескольких недель планирования центральных и региональных правительств.