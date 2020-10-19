В 24-х городах Испании на улицы вышли демонстранты с требованием судить бывшего короля Хуана Карлоса, который покинул Испанию на фоне коррупционного сандала.

Об этом сообщает агентство Reuters.

82-летний бывший монарх живет в Объединенных Арабских Эмиратах с тех пор, как покинул Испанию в августе, чтобы не доставлять своему сыну – королю Испании Филиппу VI – еще больших неудобств.

“Мы здесь, чтобы призвать коррумпированного бывшего короля к судебной ответственности и потребовать республики”, – объяснил требования митингующих 74-летний учитель на пенсии Хуан Морилло, который присоединился к сотням своих единомышленников в Севилье.

Хотя формально расследование в отношении Хуана Карлоса не проводится, он может стать мишенью для двух расследований в Испании и Швейцарии по поводу возможной коррупции, связанной с контрактом на строительство железной дороги в Саудовской Аравии на 6,7 млрд евро, который заключили испанские фирмы.

Прокурор верховного суда Испании рассматривает вопрос о продлении расследования коррупции по данному делу, чтобы официально привлечь Хуана Карлоса.

Бывший король публично не прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Опрос, опубликованный в прошлый понедельник левой “Платформой для независимых СМИ”, показал, что 40,9% испанцев предпочитают создание республики, в то время как 34,9% заявили, что поддерживают королевскую семью, а 24,2% не определились.

Опрос, проведенный в августе промонархической газетой ABC, показал, что 33,5% респондентов поддерживают республику и 56% – монархию, 6% не знают, а 4,1% – безразличны.