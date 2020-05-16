Об этом сообщает El Pais.
В субботу, в Испании количество умерших от коронавируса в сутки уменьшилась до 102, что является самым низким показателем с 18 марта.
Число подтвержденных случаев COVID-19 вырослодо 230 698 человек. За последние сутки зафиксировали 539 новых случаев коронавирусной болезни.
Общее количество умерших от начала эпидемии в Испании составляет 27 563.
В то же время выздоровели от коронавируса более 146 тысяч человек.
- Ранее сообщалось, что в мире коронавирусом заразились почти 4,5 млн человек