В Испании зафиксировали самый низкий за последние два месяца суточный показатель смертности от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает El Pais.

В субботу, в Испании количество умерших от коронавируса в сутки уменьшилась до 102, что является самым низким показателем с 18 марта.

Число подтвержденных случаев COVID-19 вырослодо 230 698 человек. За последние сутки зафиксировали 539 новых случаев коронавирусной болезни.

Общее количество умерших от начала эпидемии в Испании составляет 27 563.

В то же время выздоровели от коронавируса более 146 тысяч человек.